Kritik ABD verisi öncesi yükseliş sürüyor! Altın fiyatları için final günü

Altında son dakika! 11 Temmuz 2024 Perşembe gram altın fiyatı 2520 TL ve ons altın fiyatı 2380 dolardan güne başlıyor. ABD 2024 Haziran TÜFE verisi bugün TSİ 15.30’da açıklanacak. Yıllık TÜFE’nin %3,1’e gerilemesi bekleniyor. Öngörüler dahilinde gerçekleşecek verinin ‘güvercin FED’ senaryosunu desteklemesi; böylece ons altında 2400 dolar ve ‘gram’da 2550 TL’yi aşabilecek yükselişler yaşanabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları son günlerde yükselişe meyilli hareket ederken, bugün ABD’den çok kritik bir veri gelecek. Haziran ayı enflasyon verileri TSİ 15:30’da açıklanacak. FED’in faiz politikasını belirlerken baktığı en önemli göstergelerden olan TÜFE’de zayıf seyrin devamı altın için iyi haber olacak.

11 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 11 Temmuz 2024 Perşembe gram altın fiyatları 2520 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 2510-2550 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 155 TL, yarım altın 8 bin 310 TL ve tam altın da 16 bin 565 TL’den satılıyor.

11 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Küresel piyasalarda ons altın fiyatında işlemler 2380 dolara yakın devam ediyor. Ons altın için önemli göstergelerden olan dolar endeksi (DXY) 104,92 ve ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,29 seviyesinde yatay görünümünü koruyor. Ons altının son 1 haftada 2350 dolar desteğinin üzerinde tutunduğu görülüyor.

ABD HAZİRAN 2024 TÜFE VERİSİ

ABD’de tüketici fiyat endeksinin (enflasyonda) haziranda, aylık bazda %0,1 artması ve yıllık TÜFE’nin %3,3’ten %3,1’e gerilemesi bekleniyor. Aylık çekirdek TÜFE’de ise %0,2 yükseliş öngörülüyor. Özellikle aylık verilerin tahminlere paralel gelmesi halinde “güvercin FED” beklentileri de destek bulacak.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI

Bugün ABD’den haftalık işsizlik maaşı başvuruları da gelecek. Bu veri istihdam piyasasında kısa vadeli görünüm hakkında ipuçları veriyor. Geçen hafta 236 bin kişilik başvuru bekleniyor. Tahminler dahilinde ya da üzerinde gelecek bir veri, istihdam piyasasında soğumanın devamını teyit edecek.

ALTINDA 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Son fiyatlamalara göre FED’den bu yıl, ilki eylül ayında olmak üzere 2 faiz indirimi bekleniyor. Bugünkü verilerin destek vermesi halinde, ons altında ilk etapta 2400 doları ve gram altında 2550 TL’yi aşabilecek yükseliş yaşanabileceği belirtiliyor. Bu ihtimalde ‘gram’da yeni rekorlar da test edilmiş olacak.

POWELL’DAN YENİ MESAJLAR

Bu arada FED Başkanı Powell, Finansal Hizmetler Komitesinde soruları cevaplandırdı. Enflasyondaki gerilemeye biraz güven duyduğunu aktaran Powell, “Ancak bu trend sürdürülebilir mi? Emin değilim” dedi. Powell; ilk faiz indirimleri için de, TÜFE’de ulaşılması gereken belli bir rakam olmadığını söyledi.