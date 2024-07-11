Faiz indirimi kışa kayıyor! Dolarda beklentiler…

Dolarda son dakika! 11 Temmuz 2024 Perşembe dolar fiyatı 32,91 TL’den yeni güne başlıyor. Türkiye’nin Eurobond ihracına 4 kat fazla talep yabancı ilgisini pekiştirirken; sanayi üretimi verisinin de mayısta yükselişe işaret etmesi moral verdi. Bu arada TCMB’den faiz indirimi beklentileri kış aylarına kayıyor. Bu süreçte döviz kurlarında da ‘öngörülebilir’ sürecin devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’de haziran ayı TÜFE verilerinin tahminlerden düşük gelmesinin ardından, faiz ve kur beklentileri de yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Bu süreçte yabancılardan gelen raporlarda; doların bu yılı 35,00-37,00 TL bandında tamamlayabileceği, TCMB’nin de temkinli ilerleyeceği görüşü öne çıktı.

11 TEMMUZ DOLAR FİYATI KAÇ TL

Bankalar arası piyasada 11 Temmuz 2024 Perşembe dolar fiyatı 32,91 TL’den güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 32,77-32,92 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro 32,64 TL ve Sterlin 42,28 TL satış fiyatı ile işlem görürken; döviz kurlarında bugün sınırlı bir primlenme dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’YE YABANCI İLGİSİ BÜYÜK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilen Eurobond ihalesine 4 kat talep gelmesi, Türkiye’ye duyulan ilgi ve güvenin göstergesi oldu. 1,75 milyar dolarlık ihracın ardından Bakan Mehmet Şimşek; finansman maliyetlerinin düşmesine ve dış kaynağa erişimin kolaylaşmasına vurgu yaptı.

TCMB NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Yabancı ilgisiyle birlikte TÜFE’de gerileme dönemine girilmesi, bu yıl faiz indirimi beklentilerini artırdı. Citi Analisti Luis Costa TCMB’nin çok güvercin olmayabileceğini ve 4. çeyrekte harekete geçebileceğini söyledi. Deutsche Bank da kasım ve aralık aylarında politika faizinde 250’şer puanlık indirim öngörüyor.

TÜFE RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

TCMB’nin; TÜFE’de sadece haziran verisine bakarak karar vermeyeceğini ve talepteki düşüşün de arzu edildiği kadar yavaşlamadığını ifade etmesi, “erken faiz indirimi olmayacağı” yönünde beklentileri öne çıkarmaya başladı. Bu kapsamda üçüncü çeyrekte gelecek TÜFE rakamları, önemli ipuçları verecek.

DOLARDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, ikinci yarıda dezenflasyon sürecinin belirgin öne çıkacağını, döviz kurlarında ise ekonomideki dengeler sebebiyle bir miktar yukarı hareket alanı oluşabileceğini belirtiyor. TL’de reel değerlenme hızının da yavaşlayabileceği, ancak bütün bunların TÜFE beklentilerini bozmayacağı da ifade ediliyor.

EKONOMİDEN SON SİNYALLER

Bu arada dün açıklanan sanayi üretimi, mayısta aylık bazda %1,7 yükseldi. Mart ve nisan aylarındaki gerilemenin ardından mayısta, sıkı para politikasına rağmen gerçekleşen yükseliş umut verdi. Öte yandan mayısta atıl iş gücü oranının da 2 puan düşüşle %25,2’ye gerilemesi pozitif karşılandı.