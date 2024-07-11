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Erdoğan'dan yeni savaş uyarısı: Bölgemiz derin çatışmalarla karşı karşıya kalabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği ABD'de önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak" dedi.

ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle terör vurgusu yapan Erdoğan "(NATO'da) Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır. Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz.

"İSRAİL ÇATIŞMAYI YAYMA GİRİŞİMİNE SON VERMELİ"

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak.

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur. Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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