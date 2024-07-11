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İhbara giden ekipler 2 ceset buldu! Korkunç iddia üzerinde duruluyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İhbara giden ekipler 2 ceset buldu! Korkunç iddia üzerinde duruluyor
İşıklar Beldesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Intihar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da silah sesi ihbarına giden ekipler, bir evde 2 kişinin cesedini buldu. Karı koca olduğu öğrenilen şahısların aynı silahla intihar ettiği tahmin ediliyor.

Kent merkezine bağlı İşıklar beldesinde bir evden silah sesleri geldiğine yönelik ihbar alan jandarma ekipleri eve girdiklerinde 2 şahsın yerde hareketsiz yattıklarını gördü.

İKİSİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ardından bölgeye sağlık ekipleri istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biri kadın iki kişinin öldüğünü belirledi. Ardından yapılan incelemelerde şahısların isimlerinin R.E (34) ve karısı D.E. (33) olduğu tespit edildi.

İNTİHAR İDDİASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Yapılan incelemelerinin ardından karı koca çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk tespitlerde ise şahısların aynı tabancayla intihar ettikleri öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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