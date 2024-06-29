Zelenskiy'i kahreden saldırı! Rusya vurdu, çocuklar öldü

Dünya büyük bir savaşın eşiğinde. Rusya, Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesine füze saldırısı düzenleyerek 2'si çocuk 7 kişinin ölümüne yol açtı. Öte yandan saldırılarda 8'i çocuk 23 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından açıklamada bulunan Zelenskiy, "Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor" sözlerini sarf etti.

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Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı ülkeler bir bir hamlelerini açıklarken Rusya, Ukrayna'da yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya bölgesindeki Vilniansk şehrine bugün düzenlediği füzeli saldırıda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 8'i çocuk 23 kişi de yaralandı.

ZELENSKİY'DEN "ŞEHİTLERİMİZ" AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırının ardından yaptığı açıklamada müttefiklerine seslenerek, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silah ve gelişmiş hava savunma sistemleri sağlama çağrısını yineledi.

Zelenskiy, “Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek. Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli yeteneklerle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak” dedi.

RUSYA FÜZELERLE VURDU

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise saldırıyı, “Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi” ifadeleriyle duyurdu. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov da, “Bugün düşman sivil halka karşı bir başka korkunç terör eylemi daha gerçekleştirdi.

Saldırı gün ortasında, hafta sonu insanların dışarıda dinlendiği ve askeri hedeflerin bulunmadığı şehir merkezinde gerçekleştirildi” diye konuştu. Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, saldırının 2 füze ile gerçekleştirildiğini bildirirken, altyapının, bir dükkanın ve konutların hasar gördüğünü aktardı.