Ayhan Bora kaplan davasında yeni gelişme! İddianame tamamladı, 6 emniyet mensubu yargılanacak

Türkiye'nin gündemini sarsan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkındaki iddianameyi tamamlayarak mahkemeye gönderdi. Mahkeme iddianameyi kabul ettiği takdirde polisler "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "suçluyu kayırma" ve "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından yargılanacak.

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Ülke gündemine "hükümete komplo" iddiaları ile bomba gibi düşen Ayhan Bora kaplan davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgiye göre, iddianame Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik "şüpheli" olarak yer aldı.

EMNİYET MENSUPLARI YARGILANACAK

İddianamenin kabulü halinde şüphelilerden Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer şüpheliler Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapisle yargılanacak. Sivil şüphelilerden Kopuk, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

AYHAN BORA KAPLAN ARANIYOR

Savcılık, şüpheliler hakkında TCK'nin "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmayı ayırarak, başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesini kararlaştırdı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturmayı da savunmasının alınamaması nedeniyle ayırdı.