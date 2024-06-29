CHP lideri Özgür Özel iktidar olursa yapacağı ilk işi açıkladı! 'Cinsiyet eşitliği' için yeni bakanlık çıkışı tepki çekti

CHP lideri Özgür Özel, her Haziran ayının son pazar günü düzenlenen sözde 'Onur' yürüyüşü öncesinde sapkınlığa açık destek verdi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularına cevap veren Özel, iktidara gelmeleri halinde "cinsiyet eşitliği bakanlığı" kuracaklarını söyledi. Özel'in sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Türk toplumunun aile yapısının altına dinamit niteliğindeki LGBT sapkınlığına CHP'den açık destek geldi. Her yıl Haziran ayının son pazar günü Taksim'de düzenlenmeye çalışılan sözde "Onur Yürüyüşü" öncesinde CHP lideri Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde "cinsiyet eşitliği bakanlığı" kuracağını söyledi. CHP'den sapkınlığa açık destek! Özgür Özel'in 'cinsiyet eşitliği' için bakanlık çıkışı sosyal medyada tepki topladı

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ BAKANLIĞI KURACAĞIZ"

Erken seçim çağrısıyla siyaset arenasının gündemine oturan Özgür Özel Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında konuştu. İktidar olmaları halinde yeni bakanlıklar kurmayı hedeflediklerini söyleyen Özel, "Bizim gölge bakanlığımızda, CHP’nin iktidarında hangi bakanlığı ne şekilde yöneteceğimizi ayrıca isimleriyle yeni bakanlıklar planlıyoruz. Mesela denizcilik bakanlığı diye bir bakanlık var, esnaf bakanlığı diye bir bakanlık var. Aile Bakanlığını 'kadın ve cinsiyet eşitliği bakanlığı' olarak konumlandıracağız. Sosyal politikaları ayrı bir yere alacağız. Hem içerik olarak hem iletişim olarak üzerinde duracağımız bir süreç var." dedi.

"SAPKINLIK RESMİLEŞİR"

CHP liderinin "cinsiyet eşitliği bakanlığı" kuracağını söyleyerek LGBT örgütlerine göz kırpası sosyal medyada tepki çekti. Sosyal medyada bazı kuruluşlar "LGBT'nin resmileşeceği" yönünde tepki gösterdi.