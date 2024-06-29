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Berlin'de polis göstericileri darp etti! Çok sayıda gözaltı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filistin, Berlin, Gösteri, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze katliamlarını sürdürürken, Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi polisin sert müdahalelerine sahne oldu. Polisler göstericileri darp etti, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine kan sıçradı.

Polisler, göstericilere sert müdahalelerde bulundu, çok sayıda gözaltı yaşandı. 

FİLİSTİN BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Wedding semti Müller Caddesi'ndeki belediye binası önünde yüzlerce kişi, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Daha sonra Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, "Filistinlilerin hayatı önemlidir", "Ateşkes şimdi" ve "İsrail tarafından 19 binin üzerinde kadın öldürüldü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göstericiler, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Biz sesimizi çıkarıyoruz çünkü topraklarımızı çalıyorlar", "Filistin'e özgürlük" ve "Netanyahu terörist" sloganları attı.

Polis, Gesundbrunnen metro istasyonunun yakınlarında gösteriye müdahale ederek, çok sayıda eylemciyi gözaltına aldı.

POLİSLER GÖSTERİCİLERİ DARP ETTİ

Bazı göstericilere kelepçe takılırken, bir eylemci, polisin müdahalesi sonrasında baygınlık geçirdi.

Gösteriyi organize edenler, polisin barışçıl eylemcilere yönelik sert müdahalesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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