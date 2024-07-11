7 hafta sonra 11 bin puanı geçti! Borsadan tüm zamanların kapanış rekoru!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi bugünü %2,62 primle birlikte 11.024 puandan tamamladı. Böylece tüm zamanların en yüksek kapanışına imza atan endeks, 11.088 zirvesine de oldukça yaklaştı. Haftaya Moody’s’ten çift kademe not artışı beklenirken; bugünkü yükselişte banka ve holding hisseleri başı çekti.

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TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde yeni bir rekora imza attı. Yüzde 2,62 yükselen BİST100 endeksi 11.024’dan kapanış yaptı. Böylece borsa 7 hafta aranın ardından tekrar 11.000 seviyesinin üzerine çıktı ve kapanış rekoru kırdı.

Bankacılık sektöründe ortalama prim yüzde 3’ü aşarken, Garanti Bankası’nda yükseliş yüzde 6’yı buldu. Holding hisselerinde de hareketlilik dikkat çekerken; Sabancı Holding, yüzde 5’in üzerinde yükseldi.

21 MAYISTA REKOR KIRMIŞTI

Endeks, 21 Mayıs’ta 11.088 seviyesini görerek, TL bazında tarihî rekora ulaşmıştı. Ardından düşüşe geçen endeks, 11 Haziran’da 9958 seviyesine kadar geriledi. Oradan yönünü tekrar yukarı çeviren BİST100, bugün tarihi zirve seviyesine de oldukça yaklaşmış oldu. Bu arada döviz bazında endeks, 335 dolar seviyelerinde bulunuyor.

GÖZLER MOODY’S’TE

Gri listeden çıkış, enflasyonda beklenti üzeri düşüş ve son çeyrekte faiz indirimi beklentilerinin öne çıkmasıyla birlikte pozitif seyreden borsada; gelecek hafta cuma günü Moody’s tarafından beklenen not artışı fiyatlanmaya başlandı. Bazı kurumlar ve analistler iki kademe birden not artışı gelebileceğini ifade ediyor.

BİST100'DE BEKLENTİ VE HEDEF

Borsanın pozitif beklentilerle birlikte döviz bazında yıl sonuna kadar 390-400 dolar bandını hedef alabileceği, beklentili hisselerde düşüşlerin alım fırsatı olduğu belirtiliyor. Özellikle eylülde yatırım kompozisyonunda farklılıklar olabileceği ve sınai sektör hisselerinin de öne çıkabileceği tahmin ediliyor. Borsada kısa vadede artık 10.850 – 11.000 bandı destek olarak takip edilecek.