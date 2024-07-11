5,5 milyar dolarlık artış var! Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Temmuz haftasında büyük yükseliş gösterdi. Bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artan rezervler, 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Merkez Bankası rezervlerinde 28 Haziran haftasında 8 haftalık yükseliş serisi sona ermişti. Söz konusu haftada rezervler, 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 142 milyar 910 milyon dolara gerileyen rezervler, 5 Temmuz haftasında büyük sıçrama yaşayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM REZERVLER 150 MİLYAR DOLAR SINIRINDA

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK YORUM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerin rekor kırmasının ardından bir değerlendirme yaptı. Şimşek şu ifadeleri kullanıldı:

"Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor.

Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu.

Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır."