ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber gram altın 2540 TL'ye yükseldi (11 Temmuz)

Bugün açıklanan ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altında yükseliş oldu. Fiyatları kontrol eden vatandaşlar ise son dakika altın neden yükseliyor araştırmaya başlarken verilerle beraber serbest piyasada gram altın tarihi rekor seviyeye çıktı.

Heyecanla beklenen ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından altın yükseldi. Neden yükseldiği vatandaşın gündeminde yer alırken gram altının ne kadar olduğu da merak edildi.

SON DAKİKA 11 TEMMUZ ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatları da arttı. Serbest piyasada gram altın 2540 TL oldu.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altın satış fiyatı 2560 TL olurken çeyrek altın 4 bin 175 TL, yarım altın 8 bin 340 TL olurken tam altın 16 bin 630 TL’den satılıyor.

Analistler ise Şimdi altın fiyatlarının önü açıldı. Ons altında 2450 dolar zirvesi geçilirse, 2550-2700 dolar bandına doğru hareketlilik destek bulabilir. Böylece gram altın tarafında da yıl sonuna doğru 2800-3000 TL aralığı hedef olabilir” dedi.