ABD enflasyon verisi açıklandı, altın rekor kırdı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerden daha düşük gelen enflasyon verisi pozitif sürpriz yaptı. FED’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali oldukça arttı. Bu öngörülerle birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Serbest piyasada gram altın 2540 TL'yi aşarak tarihi rekor seviyeyi gördü.

Küresel piyasaların merakla beklediği ve FED’in faiz politikasını belirlerken baktığı en önemli gösterge olan ABD enflasyon rakamları açıklandı. Ülkede enflasyon haziranda, aylık bazda %0,1 artış beklentisine karşılık, %0,1 oranında geriledi. Yıllık enflasyon %3,3’ten %3’e düştü. Burada da beklenti, %3,1 olması yönündeydi.

FAİZ İNDİRİMİ YOLDA, ALTIN ZİRVEDE!

Beklentilerden düşük gelen ve son bir yılın en dip seviyesine işaret eden ABD TÜFE rakamları, piyasalara moral verdi. FED’in faiz indirimi için eli güçlenirken, piyasalarda ilk indirim için eylül beklentisi oldukça yükseldi. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde hızlı düşüş gerçekleşti. Ons altın 2400 doları aştı. Gram altında 2540 TL’yi geçerek tarihî zirvesini test etti.

Serbest piyasada gram altın fiyatı son olarak 20 Mayıs tarihinde 2536 TL ile zirve yapmış, ardından fiyatlarda gerileme yaşanmıştı.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Bu arada gözler bir yandan Kapalıçarşı’daki kuyumculara çevrildi. Gram altın satış fiyatı kuyumcularda 2560 TL’yi buldu. Çeyrek altın 4 bin 175 TL, yarım altın 8 bin 340 TL ve tam altın da 16 bin 630 TL’den satılıyor. Cumhuriyet altını ise 17 bin 125 TL’yi geçti.

Altın fiyatlarına kota uygulamasıyla birlikte nisan ayında piyasada makas açılmış, fiziki gram altın satış fiyatı 2650 TL’yi bulmuştu. Ancak rasyonel olmayan bu fiyatlama, tekrar serbest piyasa ile aynı düzeye gelmişti.

ALTIN FİYATLARININ ÖNÜ AÇILDI

ABD’de son açıklanan istihdam rakamlarının ekonomide soğumaya işaret ettiğini, şimdi buna enflasyonda gerilemenin de eklendiğini belirten analistler; “Şimdi altın fiyatlarının önü açıldı. Ons altında 2450 dolar zirvesi geçilirse, 2550-2700 dolar bandına doğru hareketlilik destek bulabilir. Böylece gram altın tarafında da yıl sonuna doğru 2800-3000 TL aralığı hedef olabilir” görüşünü dile getiriyor.