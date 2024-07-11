En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Gözler kritik zirvede, masada 3 farklı rakam var

Hükümet en düşük emekli maaşını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Beştepe'de bir zirve gerçekleştirilecek. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, en düşük emekli maaşı için 3 farklı rakamdan bahsediliyor. İşte detaylar...

6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekliye yüzde 24.73 zam yapılacak. Ancak bu orana göre kök maaşı 8 bin ve altında olan emekliler hiç zam alamayacak. Bu durum sonrası hükümet harekete geçerken, en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalara başlandı.

BEŞTEPE'DE EMEKLİ ZİRVESİ

Bugün hükümet temsilcileri Beştepe'de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleştirilecek toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler de katılacak. 4 isim en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili değerlendirmede bulunacak.

MASADA 3 FARKLI RAKAM VAR

Milyonlar yapılacak zammı heyecanla beklerken, kulislerden de yapılacak zamla ilgili bilgiler gelmekte. Ankara kulislerinde dolaşan bilgilere göre, en düşük emekli maaşı için 3 farklı rakam konuşuluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zam konusunda 3 alternatifin olduğu öğrenilirken, en düşük emekli maaşı için 11.500-12.000-12.500 TL rakamları konuşuluyor. Kritik zirvede söz konusu düzenlemenin oluşturacağı maliyet de masaya yatırılacak.