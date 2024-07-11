Polonya'da maden faciası! Ölü ve yaralılar var
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Polonya'da bir madende meydana gelen göçük faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 78 kişi madende mahsur kalırken, 1 kişinin öldüğü ve 17 madencinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Diğer madenciler kurtarılırken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle ara verildi.
Polonya'nın güneyindeki Rydultowy kasabasındaki taş kömürü madeninde meydana gelen göçük sonrası korku dolu anlar yaşandı. Artçılar ve patlama riski ise, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
78 MADENCİ MAHSUR KALDI
Göçük yerin bin 200 metre altında meydana gelirken, o esnada vardiya değişimi için aşağıya inenlerle birlikte toplam 78 madenci madende mahsur kaldı.
1 ÖLÜ, 17 YARALI
Çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi madenin bulunduğu bölgeye sevk edilirken, kurtarma ekipleri saatler süren çalışmaları neticesinde 76 madenciyi göçüğün meydana geldiği bölgeden sağ olarak çıkarmayı başardı. Göçük nedeniyle 1 madenci hayatını kaybederken, 17 madenci ise yaralandı.
ARTÇILAR SÜRÜYOR, PATLAMA RİSKİ VAR
Haber alınamayan 1 madenciyi ise arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle kısa süreliğine ara verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı