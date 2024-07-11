Polonya'da maden faciası! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Temmuz 2024 22:42 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 22:49 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Polonya'da bir madende meydana gelen göçük faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 78 kişi madende mahsur kalırken, 1 kişinin öldüğü ve 17 madencinin de yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Diğer madenciler kurtarılırken, 1 kişi için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan çalışmalara metan gazı patlaması riski ve artçı sarsıntılar nedeniyle ara verildi.