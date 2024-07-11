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Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Kanun teklifinde diğer partilere sunuldu

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Başıboş köpek sorunu çözüme kavuşuyor! Kanun teklifinde diğer partilere sunuldu

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Türkiye'nin aylardır çözümünü aradığı başıboş saldırgan sokak köpeği sorununda sona yaklaşıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini ziyaret etti ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini anlattı.

Türkiye, aylardır başıboş saldırgan sokak köpeklerinin çocuk, yaşlı ve kadınlara yönelik saldırılarıyla karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan çözüm arayışında ise sona gelindi.

ERDOĞAN'A SUNULDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak hayvanlarına ilişkin bir süredir üzerinde çalıştığı ve toplumun çeşitli kesimlerinden bilgi almak suretiyle hazırladığı raporu önce TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci’ye, ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e ve son olarak da bu hafta yapılan MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmuştu.

TBMM'YE İNTİKAL EDECEK

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Sürecin sağlıklı ilerlemesi ve sorunun kalıcı bir çözüme ulaşmasını önemseyen AK Parti grubu, çalışmalarına süratle devam ediyor.

GRUP BAŞKAN VEKİLLERİNE ANLATILDI

Konuyla ilgili her kesimden fikir alan Yenişehirlioğlu, bugün de TBMM’de grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerini ziyaret ederek, kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Sürecin en sağlıklı, şeffaf ve sorun çözücü şekilde nihayete ermesini hedeflediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, çalışmaların aynı hassasiyetle devam edeceğini söyledi.

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