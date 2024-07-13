Hindistan'da yıldırım dehşeti! 63 can kaybı, 100'ü aşkın yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 13 Temmuz 2024 20:21 - Güncelleme: 13 Temmuz 2024 20:31 - Güncelleme:

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Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerine düşen yıldırımlar felakete yol açtı. İlk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu en az 63 kişi hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.