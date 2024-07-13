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Hindistan'da yıldırım dehşeti! 63 can kaybı, 100'ü aşkın yaralı var

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Hindistan&#039;da yıldırım dehşeti! 63 can kaybı, 100&#039;ü aşkın yaralı var
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Dünya Haberleri

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerine düşen yıldırımlar felakete yol açtı. İlk belirlemelere göre yıldırım düşmesi sonucu en az 63 kişi hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerine yıldırım düşmesi sonucu 10'larca kişi hayatını kaybederken, 100'den fazlası da yaralandı. Ülkede yaşanan dehşet ise, korku ve paniğe yol açtı.

ÜLKE DEHŞETİ YAŞADI

Ülkedeki Uttar Pradeş'in 10 bölgesinde ve Bihar'ın çeşitli bölgelerinde çarşamba ve perşembe günleri çok sayıda yıldırım düşmesi adeta dehşeti yaşattı.

63 CAN KAYBI, 100'Ü AŞKIN YARALI

Düşen yıldırımlar sonucu en az 63 kişi hayatını kaybetti, 100'ün üzerinde yaralanan oldu.  Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yıldırımların devam edeceği konusunda halka uyarılarda bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
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