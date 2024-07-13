Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel İzmir'deki facia sonrası sessizliğini bozdu

Özgür Özel İzmir'deki facia sonrası sessizliğini bozdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel İzmir&#039;deki facia sonrası sessizliğini bozdu
İzmir, Chp, Özgür Özel, Haber

Gündem Haberleri

Özgür Özel, CHP'li İzmir Konak Belediyesinde sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ile ilgili açıklama yaptı. Elektrik akımına kapılanların yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, "Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmiyor, takipçisi olacağız" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. CHP'li Konak belediyesinde yaşanan olay sonrası Özgür Özel'den açıklama geldi.

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için taziye mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmiyor, takipçisi olacağız" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor. İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

BİLİRKİŞİ, ELEKTRİK KAÇAĞININ KAYNAĞINI ARAŞTIRIYOR

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik ise bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.


Düzenleyen:  - Gündem
Hindistan'da yıldırım dehşeti! 63 can kaybı, 100'ü aşkın yaralı varMağaza açılışında indirim izdihamı! Ezilme tehlikesi yaşadılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mağaza açılışında indirim izdihamı! Ezilme tehlikesi yaşadılar - GündemMağaza açılışında indirim izdihamı!8 yıl sonra ortaya çıkan detay! 15 Temmuz şehidi Gaffar Okkan suikastından kıl payı kurtulmuş - GündemGaffar Okkan suikastından kıl payı kurtulduErdoğan-Esad görüşmesi öncesi Suriye'den terörle mücadelede ortak çıkar vurgusu - GündemSuriye'den terörle mücadele vurgusu!Malatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurduErdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: "O gece 40 yıllık planları bozduk" - Gündem"O gece 40 yıllık planları bozduk"AK Parti'den 13 gündür grevde olan işçilere destek: Emekçiler kırmızı çizgimiz - GündemAK Parti'den 13 gündür grevde olan işçilere destek
Sonraki Haber Yükleniyor...