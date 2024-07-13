Özgür Özel İzmir'deki facia sonrası sessizliğini bozdu

Özgür Özel, CHP'li İzmir Konak Belediyesinde sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay ile ilgili açıklama yaptı. Elektrik akımına kapılanların yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, "Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmiyor, takipçisi olacağız" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. CHP'li Konak belediyesinde yaşanan olay sonrası Özgür Özel'den açıklama geldi.

İzmir'de elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi için taziye mesajı yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hiç kimse böyle ölmeyi hak etmiyor, takipçisi olacağız" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor. İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."

BİLİRKİŞİ, ELEKTRİK KAÇAĞININ KAYNAĞINI ARAŞTIRIYOR

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik ise bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.



