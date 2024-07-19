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Bursa’da traktör devrildi, genç sürücü Eyüp Can Tetik öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa’da traktör devrildi, genç sürücü Eyüp Can Tetik öldü
İznik, Traktör Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün 20 yaşındaki sürücüsü Eyüp Can Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, saat 09.30 sıralarında İznik'in Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can Tetik (20) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi. 

Kaza sonrası traktörün altına kalan Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Bursa’da traktör devrildi, genç sürücü Eyüp Can Tetik öldü - 1. Resim

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tetik'e yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Tetik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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