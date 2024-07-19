Bursa’da traktör devrildi, genç sürücü Eyüp Can Tetik öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde sulama kanalına devrilen traktörün 20 yaşındaki sürücüsü Eyüp Can Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktör canına mal oldu

Devrilen traktör canına mal oldu

Feci olay, saat 09.30 sıralarında İznik'in Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Can Tetik (20) idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Kaza sonrası traktörün altına kalan Tetik, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tetik'e yaptıkları kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Tetik'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.