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Tunceli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tunceli’de devrilen traktörün altında kalan sürücü can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Traktörün altına kalan 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Fazıl Arafat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saatlerinde, Osmancık'a bağlı Yukarı Danişment Köyü yolunda meydana geldi. 

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Devrilen traktörde bulunan Fazıl Arafat, İbrahim A. Saniye A. Bircan B. ve Emine B. traktörün altında kaldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, Osmancık Belediyesi İtfaiyesine bağlı Kaza Kırım ekibi ve Jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara devrilen traktörün altından çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslara taşınan yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan traktör sürücüsü Fazıl Arafat yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Fazlı Arafat'ın cenazesi bugün saat 10.00'da hastane morgundan alınarak Yukarı Danıişment köy mezarlığında toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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