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Devrilen traktör canına mal oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Devrilen traktör canına mal oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç olay, Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi’nde meydana geldi. 

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

İddiaya göre, kayısı bahçesinde çalışma yapan Hüseyin Bozkurt’un (40) kullandığı traktör, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hüseyin Bozkurt’un cenazesi olay yerinde yapılan çalışmaların ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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