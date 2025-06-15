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Aksaray'da sıcak hava balonları düştü! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.

Güne feci bir haberle başladık. Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Aksaray'da sıcak hava balonları düştü! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Gelen ilk bilgiler arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı yer aldı. Olay yerinden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önünde serdi. 

Aksaray'da sıcak hava balonları düştü! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Hayatını kaybedenin balon pilotlarından birisi olduğu belirtildi. 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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