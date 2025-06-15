Aksaray'da sıcak hava balonları düştü! Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.
Güne feci bir haberle başladık. Aksaray’da Ihlara Vadisi’nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi düştü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Gelen ilk bilgiler arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı yer aldı. Olay yerinden gelen görüntüler facianın boyutunu gözler önünde serdi.
Hayatını kaybedenin balon pilotlarından birisi olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş