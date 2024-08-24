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Aksaray'ı sağanak vurdu! Hava 14 derece birden düştü, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aksaray&#039;ı sağanak vurdu! Hava 14 derece birden düştü, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar yerine sağanağa bıraktı. Hava sıcaklığı14 derece birden düşerken birçok ev ve iş yerlerini su bastı. İşte bölgede son durum...

Aksaray'da sabah saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı akşam saatlerinde 24 dereceye kadar düştü. Kuvvetli rüzga ise yerini yağmura bıraktı. 

Aksaray'ı sağanak vurdu! Hava 14 derece birden düştü, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - 1. Resim

EV VE İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araçlar yağmur sebebiyle ilerlemekte güçlük belediye ekipleri ise harekete geçti. Sağanakla birlikte yollar göle dönerken birçok ev ve iş yeri ise sular altında kaldı. 

Aksaray'ı sağanak vurdu! Hava 14 derece birden düştü, ev ve iş yerleri sular altında kaldı - 2. Resim

METEOROLOJİ'DEN HAYATİ UYARI GELDİ

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü gece saatlerinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağını tahmin ederken, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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