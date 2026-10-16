Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine ilişkin davada Alaattin Kadayıfçıoğlu müebbet hapse çarptırıldı. Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti.

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İstanbul'da 19 Mart'ta futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Rapçi Vahap Canbay, eski kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek amacıyla ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemişti.

Görüşme sağlamak üzere olay yerine giden ve Canbay ile birlikte araç içinde bekleyen Kundakçı, araca yaklaşan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kubilay Kaan Kundakçı

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. İlerleyen süreçte sanıklardan İzzet Yıldızhan tahliye edilirken; hazırlanan ilk iddianamede sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme", Aleyna ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet! Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti

"BİRİNİ AZMETTİRMEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Anadolu Adliyesi 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada konuşan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu, "Benim hiçbir şekilde birini azmettirmem söz konusu değildir. Kubilay benim kardeşim. Ben deccal miyim nasıl böyle bir şey isteyebilirim? Ben bu insanlarla 1 buçuk sene geçirdim, nasıl onların kötülüğünü isteyebilirim? Hayatımda ilk defa silah gördüm. O silahı görmenin verdiği psikolojiyle başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ben tutuklanacağımı bile düşünmedim, kendimi olayın mağduru gibi düşündüm" diye konuştu.

"ORADA OLDUĞUNU BİLSEYDİM GİTMEZDİM"

Tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise, "Ben onların orada olduğunu bilseydim gitmezdim. Benim asla bir kastım olmamıştır. Ben öyle bir insan değilim. Olay günü Aleyna'nın ricası üzerine eşyalarını almaya gittim. Gece yarısı geçişi engellemiş 3 kişi görünce tedirgin oldum. Aleyna'ya 'Kim bunlar?' dedim. Bana yolcu koltuğunda oturanın eski erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine araca konuşmak için gittim, sadece gitmelerini söyleyecektim. Caydırıcı olması için silahla gittim. Konuşmak için gittiğimde Canbay'ın elime müdahale etmesiyle anlık bir şekilde kazayla silah patladı. Ben Kubilay'ı tanımıyorum bile, neden böyle bir kastım olsun? Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ben ateş etmedim" dedi.

"21 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMU TOPRAĞA KOYDUM"

Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, "21 yaşındaki çocuğumu toprağa koydum. Hepsinin bana bir can borcu var, hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. Ölene kadar benim ahımı alacaklar. En büyük suçlu Aleyna. Alaattin'i oraya o getirdi" dedi.

KADAYIFÇIOĞLU'NA MÜEBBET

Bugünse aylar süren davada karar çıktı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Aleyna Kalaycıoğlu ise beraat etti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21), olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatılıyor.

Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydediliyor.

Alaattin Kadayıfçıoğlu

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

10 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamıştı. Kabul edilen mütalaada Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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