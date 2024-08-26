Alanya'da Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 yaşındaki Polonyalı turist, otel odasında boynundan çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.

Polonya uyruklu 31 yaşındaki Kamil Oltowski ailesiyle birlikte tatil için Alanya'yı tercih etti. Aile Alanya’da bir otele yerleşti. Kamil Oltowski iddiaya göre, kaldıkları otel odasında eşi tarafından havlu askılığına çarşafla asılı vaziyette bulundu.

Bunun üzerine eşi durumu otel yetkilerine bildirdi. Otel yetkilerinin ihbarı üzerine gelen ekiplerin yaptıkları kontrollerde Oltowski'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

İntihar şüphesi üzerine durulan turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşma başlatıldı.