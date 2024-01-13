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    Ali Yerlikaya duyurdu, 6 sosyal medya provokatörü yakalandı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Bakan Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 15 şüpheliden 6'sının yakalandığını bildirdi.

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ile kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

    Şüphelilerden 95'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği ve haklarında adli işlemler başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > Ali Yerlikaya duyurdu, 6 sosyal medya provokatörü yakalandı
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