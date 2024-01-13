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    32 ilde BTÖ'ye 'Kahramanlar-41' operasyonu, 113 şüpheli gözaltında

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    32 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-41' operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye dün gece Kuzey Irak'tan gelen acı haberle sarsıldı. Terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Metina bölgesindeki askeri üssüne saldırdı. Çıkan çatışmada 9 asker şehit düştü. Saldırıya misliyle karşılık verilirken bölgede onlarca PKK hedefi imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

    Sınır ötesindeki operasyonlar devam ederken yurt içinde de güvenlik güçleri 32 ilde düğmeye bastı. 

    32 113 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu kapsamda 32 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “Kahramanlar-41” operasyonlarında toplam 113 şüpheli şahsın gözaltına alındı.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin detayları paylaştı. 

    Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

    "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında, BTÖ’ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    32 ilde BTÖ'ye 'Kahramanlar-41' operasyonu, 113 şüpheli gözaltında

    TERÖRLE MÜCADELEDE 'KARARLILIK' MESAJI

    Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ali YerlikayaBTÖOperasyonPKKTerör
    Haberler > Gündem > 32 ilde BTÖ'ye 'Kahramanlar-41' operasyonu, 113 şüpheli gözaltında
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