PKK’nın sızmaya çalışıp haince saldırdığı Metina bölgesi neden önemli?

13 Ocak 2024 03:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 03:48

Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgemize yapılan sızma girişiminde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 9 askerimiz şehadete ulaştı, 4 askerimiz da yaralandı. Son bir ayda bölge giderek hareketlenirken Türk askerinin bölgedeki önemini ve Metina'nın anlamını Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan anlattı.

Metina Dağı'nın bir blok şeklinde Zap uzanımıyla beraber Zap nehrinden başlayarak hudutlarımızın hemen güneyinde doğu ve batı uzanımında yer aldığını belirten Aslan, bu hattın hudutlarımıza da paralel bir yapıda olduğuna dikkat çekti.

TÜRK HUDUTLARININ KORUNMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

"Bu bölgedeki terörist varlığı Türk hududundaki köyleri, karakolları tehdit eder" diyen Aslan, eğer Metina, teröristler tarafından kontrol edilirse Türkiye'ye sızmaların da daha kolay olacağını söyledi.

"LABİRENT GİBİ GEÇİTLER VAR"

"Metina'yı iki ayrı boyutta incelemek lazım" diyen Aslşan konuşmasını şöyle sürdürü;

"Bir tanesi Metina'nın kuzey bölgesi, burada Kani Masi öne çıkar. Bu bölge toprağın olmadığı kayalık, taşlık bir bölge. Bu bölgeye girdiğinizde kaybolursunuz. Ayrıca bu bölgede doğal kayalar arasında labirent gibi geçişler yapılabilecek tüneller var. Metina'nın kuzey kesmine bakarsanız Amediye çukuru buranın da güneyinde Gara Dağı bulunur.

TSK'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Zap ve Metina uzanımı Türkiye'nin sınır bölgesi güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mutlaka bulunması gerektiği bir kesim. Nitekim tam karşısına baktığınızda Üzümlü Karakolu (Hakkari) ve köyler vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de buradaki köyleri korumak gibi bir misyonu var. Teröristlerin sınırı geçmesi ve daha geri bölgedeki yerleşim alanlarına saldırı yapmasını önlemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buradaki varlığı çok önemlidir."