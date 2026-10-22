Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.

Alihan Kuriş soruşturmasında 19 tutuklama daha!

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19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alınmıştı.

Alihan Kuriş soruşturmasında 19 tutuklama daha!

Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirilmişti.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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