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Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü: Eşim üflesin

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Barış Can İ. isimli adam alkollü şekilde araç kullanırken polislere yakalandı. Ekiplerin alkolmetreye üflemesini söylediği adamdan akılalmaz bir çıkış geldi. 'Ben değil eşim üflesin. Arabayı eşim kullandı' diyen alkollü sürücüyü ekipler görüntülere rağmen ikna edemedi. Barış Can İ. hakkında daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenilirken alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 18 bin 452 TL para cezası uygulandı, sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki Barış Can İ. kontrolündeki araç, polis ekiplerinin radarına girdi. Otomobil, Antalya Caddesi üzerinde durduruldu.

Otomobilden indirilen sürücü Barış Can İ., diğer trafik ekiplerinin olay yerine gelmesi ve alkolmetreyi üflemesini istemesi üzerine, aracı kendisinin kullanmadığını ve üfleme yapmayacağını söyledi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü: Eşim üflesin - 1. Resim

'BEN DEĞİL EŞİM ÜFLESİN'

Ekiplerin, alkolmetreyi üflemesi gerektiğini tekrar belirtmesi üzerine, "Alkolmetreyi aracı kullanan eşim üfleyecek, neden benim üflemem konusunda ısrar ediyorsunuz?’ diye tepki gösterdi. Trafik polislerinin yaka kamerasında direksiyon başında ve araçtan inme anı görüntülerini göstermesi üzerine Can İ., aracı kendisinin değil eşinin kullandığını, polis aracı durdurunca eşinin korktuğu için direksiyona kendisinin geçtiğini, bundan dolayı da ekiplerin aracı kendisinin kullandığı şeklinde algıya kapıldığını söyledi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü: Eşim üflesin - 2. Resim

CEZA DA FİKRİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Trafik ekiplerinin alkolmetreyi üflemesi durumunda ehliyetine 6 ay el konulacağını, aksi takdirde sürenin 2 yıla çıkacağını söylemesine rağmen alkollü sürücü kararını değiştirmedi.

Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü: Eşim üflesin - 3. Resim

DAHA ÖNCE DE ALKOLLÜ YAKALANMIŞ

Trafik ekiplerinin tüm ısrarına ve aracı kendisinin kullandığına dair görüntüleri göstermelerine rağmen alkolmetreyi üflemeyen araç sürücüsüne 18 bin 452 TL para cezası uygularken, sürücü belgesine 2 yıllığına el konuldu. Diğer taraftan aracı kullanan Barış Can İ. hakkında daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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