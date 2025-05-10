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Allah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Allah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’un Bulancak ilçesinde ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık Paşa Konağı Yaylası Yedi Meşe Mevkii'nde gerçekleştirilen ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç Tahsin Aydın’ın (70) üzerine devrildi.

ORACIKTA CAN VERDİ

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

BİR HAFTADA İKİNCİ CAN KAYBI

Aynı hafta içerisinde Bulancak’ta ikinci kez ağaç devrilmesi üzerine can kaybı meydana gelirken, yetkililer konuyla ilgili vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, son dönemde artan bu tür olaylara dikkat çekilerek vatandaşlara özellikle ağaç kesimi, bahçe işleri veya inşaat çalışmaları gibi riskli işlerde bulunacak kişilerin gerekli güvenlik tedbirlerini almaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, bağ-bahçe gibi ikamet dışı alanlara çalışmak için tek başına gitmenin oluşturabileceği risklere dikkat çekilerek, mümkünse eşlik eden bir kişinin bulunmasının önemine 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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