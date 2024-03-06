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Almanya'da grev devam ediyor! THY seferlerini iptal etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;da grev devam ediyor! THY seferlerini iptal etti
Almanya, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 7 Mart Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'ya düzenlenecek grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı.

BAZI HAMBURG SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul. İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir." 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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