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Amasra Belediye başkanı 12 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu: Dosya bilirkişiye gidiyor

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Amasra Belediye başkanı 12 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu: Dosya bilirkişiye gidiyor
Başlık ResmiAmasra Belediye başkanı 12 yıl hapis cezasıyla yargılanıyordu: Dosya bilirkişiye gidiyor

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal’ın "zimmet" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi.

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Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmaya, haklarında "zimmet" suçlaması bulunan tutuksuz sanıklar Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile belediye avukatı Berkay Dal katıldı.

Savunmaları alınan sanıklar Çakır ve Dal, önceki yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

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BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme heyeti, dosyanın tamamının incelenmesi ve rapor hazırlanması amacıyla 3 kişilik bilirkişi heyetine tevdi edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İSTENEN CEZALAR

Amasra Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Çakır ve Dal hakkında "zimmet" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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