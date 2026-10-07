Adana’da Yüreğir Belediye Meclisi’nin ekim ayı oturumunda CHP’li Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında başlayan sözlü tartışma koridora taştı. Sümer’in Kılıçarslan’ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktığı öne sürülürken, araya girenlerin müdahalesiyle kavga büyümeden önlendi.

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Yüreğir Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ertan Sümer ile Zeycan Kılıçarslan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında tarafların birbirlerine "satılıksın" şeklinde sözler söylediği iddia edildi.

‘Satılıksın’ dedi, ortalık karıştı! CHP’li üyeler birbirine girdi

ÜZERİNE YÜRÜDÜ, YUMRUKLAMAYA ÇALIŞTI!

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar meclis koridoruna çıktı. İddiaya göre Ertan Sümer, Zeycan Kılıçarslan'ın üzerine yürüyerek yumruk atmaya kalktı. Araya giren diğer meclis üyeleri ve çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayın fiziki kavgaya dönüşmesi engellendi.



Meclis toplantısında yaşanan tartışma oturuma damga vururken, CHP'li iki meclis üyesi arasında yaşanan gerilimin ardından konuyla ilgili parti yönetiminin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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