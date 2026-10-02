Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiCHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

Aydın’da 10 yıl önce CHP’li Bülent Tezcan’ı silahla yaralayan Abdullah S., bir dairede başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Olay,Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiCHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiCHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!
Başlık ResmiCHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

CHP'Lİ BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN VURMUŞTU

Abdullah S., 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaraladığı olayla gündeme gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.