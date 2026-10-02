Aydın’da 10 yıl önce CHP’li Bülent Tezcan’ı silahla yaralayan Abdullah S., bir dairede başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay,Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 137. Sokak'taki bir apartmanda akşam saatlerinde meydana geldi. Apartmandaki bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde bir şahsı başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda hayatını kaybeden şahsın Abdullah S. olduğu bilgisine ulaşıldı.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

Abdullah S.'nin ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Abdullah S.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

CHP'li vekili vuran zanlı evinde ölü bulundu!

CHP'Lİ BÜLENT TEZCAN'I BACAĞINDAN VURMUŞTU

Abdullah S., 10 yıl önce dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı sağ bacağından silahla yaraladığı olayla gündeme gelmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala