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Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı

Başkent Ankara'da başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Yaralanan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dehşet veren olay sonrası şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi.

Başıboş köpek sorunu gündemden düşmüyor. Hemen hemen her gün başıboş köpeklerle ilgili yeni bir olay yaşanıyor. Bu kez başkent Ankara'da başıboş köpekler bir çocuğa saldırdı. Şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. Yenimahalle ilçesi OSTİM bölgesinde yaşanan dehşet verici olayda daha büyük bir felaket çevredeki vatandaşlar tarafından önlendi.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Şoka giren çocuk uzun süre kendine gelemedi - 1. Resim

Olayı gören vatandaşlar köpekleri çocuğun yanından uzaklaştırdı. Saldırıya uğrayan çocuk ise şoka girdi. Uzun süre kendine gelemeyen yaralı çocuk çevredeki hastaneye sevk edildi.

Çocuğun korktuğu ve şoka girdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı
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