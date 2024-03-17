Sokak köpekleri dehşet saçtı! Küçük çocuğu vatandaşlar kurtardı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Erzincan'da kaldırımda yürürken başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan olayda okuldan eve dönen ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.B.G, kaldırımda yürüdüğü sırada etrafı başıboş köpek sürüsü tarafından sarıldı.
5 köpeğin saldırısına uğrayan minik çocuk dehşet içinde kaçıp köpeklerden kurtulmaya çalışırken olayı gören vatandaşlar yardıma koştu.
DEHŞET ANLARI ANBEAN KAYDEDİLDİ
Vatandaşların yardımıyla saldırıdan yara almadan kurtulan E.B.G.'nin yaşadığı korku dolu anlar bir markete ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, köpeklerden birinin yolda yürüyen çocuğa doğru koşduğu, çocuğun kaçması üzerine çevrede bulunan diğer köpeklerin de çocuğa saldırarak çantasından yakaladığı, o sırada vatandaşların müdahalesiyle çocuğun kurtarıldığı görülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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