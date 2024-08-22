Ankara'da başlayıp Bolu'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve Bolu Gerede'deki ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Ankara'nın Kızılcaham ilçesinde başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Alevlerle mücadele için diğer kentlerden de destek ekipler gönderilirken, güzel haber geldi.

BOLU GEREDE YANGININDAN GÜZEL HABER

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kontrol altında. Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. #YeşilVatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

KÖYLÜLER TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle dün, Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

HER YER KÜLE DÖNDÜ

Öte yandan sabah saatlerinde yanan yerler dronla havadan görüntülendi. Büyük bir alanın küle döndüğü görüldü.