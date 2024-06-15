Ankara'da bir köftecide mutfak tüpünün patlamasıyla 2 kişi yaralandı

Başkent Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir köftecide tüp patlaması meydana geldi. 2 kişi vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri patlama hakkında inceleme başlattı.

Ankara'da bir restoranın mutfak tüpünün patlaması sonucu meydana gelen yangında elleri yanan iki kişi hastaneye nakledildi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Çankaya'nın Necatibey Caddesi'nde yer alan bir köftecide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, işletmenin mutfak tüpü bilinmeyen bir nedenden dolayı patladı.

TÜP PATLAMASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasıyla birlikte yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ellerinde hafif yanıklar oluşan B.Ç. ve M.A. ise hastaneye nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.