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Ankara'da korkunç cinayet! Evdeki katil, polisi yanıltıp Serap’a kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da korkunç cinayet! Evdeki katil, polisi yanıltıp Serap’a kurşun yağdırdı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'daki kadın cinayetinin detayları kan dondurdu. Kendisine saplantılı olduğu ileri sürülen şahıs tarafından silahla vurularak öldürülen Serap Doğan’ın, şahıs hakkında suç duyurusunda bulunarak, uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Ankara’da tartıştığı eski sevgilisini tabancayla vuran şahıs ardından da aynı silahla intihar etti. Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi’nde yaşanan olayda Selahattin Özdemir (42) tarafından öldürülen Serap Doğan’ın (45) olaydan önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım istediği ortaya çıktı.

Ankara'da korkunç cinayet! Evdeki katil, polisi yanıltıp Serap’a kurşun yağdırdı - 1. Resim

Serap Doğan’ın komşusu Aliye Adatepe “KADES’e basıldığı için polis gelmiş. Önce geldiklerinde kapıyı açmamışlar, KADES’e yanlışlıkla bastıklarını söylemişler. Ondan sonra polis tekrar geldi. Polis dün bütün gün buradaydı. Olayın olduğu ev iki katlı. Saldırgan kişi, kadını yukarıya çıkarmış. En köşe noktada olmuş olay. O yüzden hiç ses duymadık. Saldırganın gece 3’te eve girdiği söyleniyor. Uzun bir süre durmuş. Dün öğlen 5’te polisler kapıyı açtı. Saatlerce uğraştılar. İçeriden ses alamadılar. Kapı açıldığında ise ikisi de vefat etmişti. Kadının ablası ‘Uzaklaştırma aldırmıştık. Seni kurtaramadık’ diye ağlıyordu. Belli ki önceden bir problemleri vardı. Olaydan sonra ekipler geldi. İncelemeler yaptı. Cenazeleri götürdüler” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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