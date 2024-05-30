Erzurum'da 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü! Sebebi duyanları şoke etti

Kan donduran olay Erzurum'da yaşandı. 16 yaşındaki kız çocuğu gece vakti dayısı ile tartışmaya başladı. Öfkeli çocuk eline aldığı bıçakla dayısını öldürdü. Cinayetin sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Olay Yakutiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kavak Konutları'nda meydana geldi.

DAYISINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İ.A. (16) ile geç saatte dışarı çıkmasını istemeyen dayısı M.T. (46) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, İ.A, dayısını boğazından bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen M.T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

16 YAŞINDAKİ KIZ TUTUKLANDI

Ekiplerce, suç aletiyle gözaltına alınan İ.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen İ.A, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.’nın 'Kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme, tehdit ve hakaret’ suçlarından 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk şube tarafından arandığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İ.A., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI CEZAEVİNDE ANNESİ ŞEHİR DIŞINDA ÇIKTI

İ.A'nın babasının cezaevinde, annesinin ise şehir dışında olduğu öğrenildi.