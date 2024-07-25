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Antalya güne depremle uyandı! İşte ilk veriler....

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya güne depremle uyandı! İşte ilk veriler....

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem oldu, yürekler ağza geldi. Son deprem ise Antalya'da oldu, Manavgat sabaha karşı sallandı, işte ilk verileri...

Tokat'ta dün akşam saat 23.20'de deprem oldu.  Sulusaray merkezli depremin büyüklüğü 4 olarak duyuruldu. Bölge halkı büyük panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi. Bu sabah da Antalya sallandı. 

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Antalya son günlerde artan deprem haberleri vatandaşlara korku saldı. Son deprem bu sabah saat  05.34 sularında oldu. Manavgat merkezli depremin büyüklü 3,4 olarak duyurulurken derinliği ise 118.2 kilometre olarak kaydedildi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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