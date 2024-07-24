Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz- Güncelleme:
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Aktif deprem bölgesinde yer alan Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı haberi ise Tokat'tan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 23.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtirken, henüz depreme dair olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem