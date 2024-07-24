Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Tokat'ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Tokat&#039;ta korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Gündem Haberleri

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aktif deprem bölgesinde yer alan Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Son sarsıntı haberi ise Tokat'tan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 23.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtirken, henüz depreme dair olumsuz bir ihbarda bulunulmadı.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'den ABD'ye "yazıklar olsun" tepkisi! Netanyahu Kongre'de ayakta alkışlandı - GündemTürkiye'den ABD'ye "yazıklar olsun" tepkisi!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması mesajıÖnümüzdeki üç güne dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, il il uyardı - GündemMeteoroloji harita paylaştı, il il uyardıBakan Fidan'dan mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerekiyor - Gündem"Suriyelilerin ülkelerine dönmesi gerekiyor"Türk askerleri Aden Körfezi'nde! Birleşik Görev Kuvveti komutası devralındı - GündemTürk askerleri Aden Körfezi'nde! Komuta devralındıTBMM'de yumruklu kavga! AK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi - GündemAK Parti ile DEM'li vekiller birbirine girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...