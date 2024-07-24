Naci Görür TGRT Haber'e konuştu: Marmara Bölgesi'nde 7 üzeri depremin olacağı kesin

Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber canlı yayınında beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Marmara'da yaşanan depremlerin 'haberci' olduğunun altını çizen Görür, Şarköy ile Adapazarı arasındaki bölümün muhakkak kırılacağını vurguladı. Deprem büyüklüğünün 7,5'a, şiddetinin ise 9.0'a kadar çıkabileceğini anlatan Görür, olası depremde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın büyük zarar göreceğini belirtti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki deprem gözleri yer bilimcilere çevirdi. Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber canlı yayınında soruları cevapladı.

Görür’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

DEPREM İÇİN BU BÖLGELERİ UYARDI

Şu anda öncelikle söyleyeceğimiz şey Yedisu Fayı yani Erzincan ile Bingöl Karlıova arasındaki fay kesimidir. Kuzey Anadolu fayının en doğu ucunu oluşturur. En son deprem burada 1799'te olmuştur. Her 250 yılda bir burası deprem üretir. Burada tekerrür periyodu dolmuştur ve deprem üretmeye hazır bir hale gelmiştir, biriktirdiği enerji itibarıyla. Özellikle de 6 Şubat depremi buradaki stres seviyesini de değiştirmiş olabilir. Bingöl-Karlıova ile Bingöl-Göynük arası da önemlidir. Bu üçgenin arasında Tunceli ve Tunceli'ye bağlı ilçeler bulunur. Oranın durumundan dolayı endişe ediyoruz.

Bir de dikkatimizi çeken İzmir var. İzmir'de yeterli olarak fayların özelliğini bilmiyoruz. Zaman olarak söyleyebileceğimiz şeyler yok.

Bir de 'deprem olabilir' dediğimiz yer, Adıyaman ile Hakkari arasındaki zone. Özellikle Bitlis-Zagros Dağ Kuşağı dediğimiz yer. Sebebi de Arap Levhası'nın kuzeye doğru savrulmuş olmasından bu bölgeyi aşırı sıkıştırdığından, stres seviyesini yükselttiğini düşünüyoruz. O deprem bindirme kuşağında depremler olabileceğini düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin daha dikkatli olmasına çağırıyoruz.

MARMARA'DAKİ DEPREMLER İSTANBUL'UN HABERCİSİ

(Marmara’da yaşanan depremler İstanbul’un habercisi mi?) Bu kesin veri, bilgi. Marmara Bölgesi’nde 7 ve üzerinde bir deprem olacağı kesin bir bilgi. Marmara Denizi bir sismik boşluk. Batı tarafında 1912’de Şarköy’de deprem var, doğu tarafında 99’da Adapazarı’nda deprem var. İkisinin arasındaki deniz kısmında, Kuzey Anadolu’nun kuzey kolu var, burada deprem yok. Burası muhakkak kırılmak zorunda. Deprem Marmara Denizi’ni muhakkak vuracak demektir. Ayrıca bu kuzey kısımdaki fayda tekerrür periyodu da dolmuş. En son 1766’da deprem olmuş, 250 senede bir deprem üretiyor. Sene 2024 yani burada da deprem olacağı belli.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNDE NERELER ETKİLENECEK?

Bir de biz deniz araştırmaları yaptık yıllarca. Bütün deniz altı-deniz üstü çalışmaları buranın depreme gebe olduğunu ortaya koydu. Marmara Bölgesi’nde bir deprem bekliyoruz ve İstanbul’u göz önüne aldığımızda, Adalar’ın güneyindeki fayla, Yeşilköy-Silivri açıklarında, kırılımı bekliyoruz. Bu fayların ikisi bir kırılırsa 7,5’a yakın bir deprem oluşacağı kesin. Bu depremden en çok etkilenecek yer Avrupa Yakası. Burada zemin iyi değil. Bu bölgenin dinamiği gereği burada depremin hızı, ivmesi, sarsıntısı, burada sıvılaşma gibi veriler bu bölgenin daha fazla hasar alacağını gösteriyor. Görece olarak Anadolu Yakası’nın biraz daha iyi olduğunu, bir şey olmayacak demek istemiyorum, özellikle kıyı bölgelerinde depremin şiddetinin en az 9’a çıkacağını söylüyoruz. Biliyorsunuz depremin şiddeti en fazla 12’dir. Depremin büyüklüğü en fazla 7,5 en az 7,2 ama depremin şiddeti en az 9.0 büyüklüğünde olacaktır. Şiddet, depremi hissetme derecenizdir. Yani diyelim ki siz Marmara kıyılarında 12 şiddetinde hissedebilir, Yıldız Dağları’nda 5.0 şiddetinde hissedebilirsiniz.

İstanbul gerçekten ciddi bir tehdit altında. Hem ülkemizin hem de siyasi bağımsızlığını etkileyecek kadar önemli bir konu. Bu konunun ciddiye alınması gerekiyor.

OLASI DEPREMDE TSUNAMİ RİSKİ

Tsunami riski de kesinlikle var. Marmara Depremi’nde bütün 7.0 ve üzeri olan büyük depremlerde tsunami olmuştur. Kimi yerde tsunami dalga yüksekliği 2-3 metre, kimi yerde 10 metreyi bulmuştur. Eminönü taraflarından hisarlara doğru gidildiğinde hisarları aşan tsunami tarihi kayıtlarda vardır. Bu demektir ki tsunami dalgalarının boyu 10 metre büyüklüğündedir.

İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

İstanbul’da çok şey yapılmış olmasına rağmen, İstanbul depreme hazır değil. Bu haliyle İstanbul depremi karşılarsa büyük bir afet, yıkım olur, çok sayıda can kaybederiz. Biz İstanbul’un nasıl depreme hazır olması gerektiğini defalarca söyledik, anlaştık, anlattık. Ama bunu planlı, programlı, 24 saat belirli bir yol haritasıyla henüz yapmadık. Konuşmaların çoğu vitrine yönelik, sözle bu iş olmuyor.

İstanbul’da yapı stoğu… Belediye bas bas bağırıyor, “97 bin bina yerle bir olacak” diye. 97 bin binaya kaç kişi koyarsan koy 600 bin-1 milyon insanın can güvenliği yok demek. Bunun bir yolu demek. Şimdiden bir şeylerin yapılması gerekiyor.