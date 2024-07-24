Naci Görür, deprem beklediği yerleri tek tek saydı: Her an olabilir

Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çeken Naci Görür "En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu" dedi. Asıl yıkıcı depremin kuzeyde gerçekleşeceğini tekrarlayan Görür, bir kez daha Marmara'ya dikkat çekti.

Deprem ülkesi Türkiye'de neredeyse her gün birkaç deprem haberi geliyor. Özellikle 6 Şubat felaketi sonrası en küçük sarsıntı bile korku ve paniğe neden oluyor. Bir yandan da olası büyük depremler endişeyi artırıyor.

Son olarak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğündeki deprem gözleri yer bilimcilere çevirdi. Prof. Dr. Naci Görür de çok önemli uyarılarda bulundu.

"250 SENEDE BİR DEPREM OLUYOR"

Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğine dikkat çeken Naci Görür "En çekindiğimiz yer Bingöl Karlıova'dan başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisu. Bu fay en son 1794 yılında deprem üretti ve 250 senede bir de deprem üretiyor" dedi.

NTV'de yer alan habere göre; Görür açıklamasında 6 Şubat depremlerinden sonra bu faya stres bindiğini de düşündüklerini ifade etti.

KIBRIS YAYI TEHLİKESİ

Ege ve Akdeniz'i ilgilendiren Helen yayının her an şiddetli bir deprem üretebileceğini vurgulayan Görür "Helen Kıbrıs yayı tehlikeli. Antalya Datça, güneyinden geçer. Uzun zamandır orada deprem olmuyor" dedi.

Görür sözlerine şöyle devam etti:

"Rodos Girit güneyde her gün deprem oluyor. Burada günün birinde büyük deprem olabilir. Tıpkı Helen Kıbrıs yayının 1856 senesinde 9'un üzerinde deprem ürettiği gibi. Ürettiği depremin şiddeti nerdeyse 12'ye varıyor. Kıbrıs'ı yok etmiş."

Naci Görür ayrıca Marmara'da büyük bir deprem beklendiğini de hatırlatıp "Asıl yıkıcı depremi kuzey kolda bekliyoruz." dedi.