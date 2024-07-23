"Aşırı sıcaklar depremi tetikliyor mu?" sorusuna cevap veren Okan Tüysüz 2 bölgeyi uyardı: Zaman doldu

Yer bilimci Okan Tüysüz, Marmara ve Çanakkale'deki sarsıntıların ardından depremi aşırı sıcaklarla ilişkilendiren vatandaşlara '6 Şubat'ı anımsatarak alakalı olmadığını söyledi. Tüysüz büyük deprem beklentisi olan ve 'zamanını doldurdu' dediği yerleri ise Marmara ile Bingöl Yedisu olarak sıraladı.

Türkiye'de özellikle son zamanlarda fay hattı hareketliliği yaşanıyor. Marmara Denizi'ndeki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntılar sonrası "deprem ve sıcak' ilişkisi oldukça tartışıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Okan Tüysüz, hem "Türkiye genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklıklar ile deprem arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir mi?" sorusuna cevap verdi hem de büyük deprem beklenen yerleri açıkladı.

"Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullanan Tüysüz, "Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün sorularını cevaplayan Tüysüz'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'de 485 bilinen fay var. En azından 500'ün üzerinde fay var. Bunlardan bir tanesi deprem üretse ülkede deprem etkinliği sürmüş oluyor. Herhangi olağan dışı durum yok. Özellikle 4-5 gibi depremler her an meydana gelebilir. Buna başka anlamlar yüklemek manasıdır.

"SICAKLA DEPREMİN İLGİSİ YOK"

Depremle sıcak ilişkisinden bahsedemeyiz. 6 Şubat depremi Şubat'ta kar yağarken oldu. Kar yağdığı zaman deprem oluyor diyemeyeceğimiz gibi. Sıcaklıklar, soğukluklar ve diğer meteorolojik olaylarla depremin ilgisi yok. Meteorolojik olaylarla depremin, özellikle sıcaklıkların hiçbir ilgisi yok.

EGE İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

2023 Şubat depreminden sonra özellikle Doğu Anadolu'da uzun süren deprem etkinliği var. Hala bu bölgede muhtelif depremler, artçı depremler oluyor. Dolayısıyla bu depremler devam edecek. Ege bölgesi ve bugün deprem de dahil olmak üzere dünyanın en sık bölgelerinden birisi. En büyük deprem değil ama sık deprem üreten bölgelerden.

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DEPREM TEHLİKESİ OLAN YERLER

Büyük deprem beklentisi olan yerler Marmara, Bingöl Yedisu gibi bölgeler. Buralar artık zamanını doldurmuş herhangi bir zamanda olabilecek depremler. Maalesef ne toplum ne kişi ne idare olarak depreme hazır olduğumuz söylenemez.