Çanakkale depreminin ardından Şükrü Ersoy açıkladı: 6 civarı olabilecek fay zonları var

Çanakkale'de Bahçeli-Ezine merkezli 4,7 büyüklüğünde depremin ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin, "Yani burası 4 ve 4'ün üzeri depremler için uygun bir yer. Bu deprem sürpriz değil. Sadece hissedilmesi daha fazla olmuştur. 4'ün çok üzerinde depremler de olabilir 6 civarı olabilecek fay zonları var" ifadelerine yer verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 17.39 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,23 kilometre derinliğinde hissedildi.

Çanakkale'de meydana gelen korkutan depremin ardından, uzman isim Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi:

"BU DEPREM SÜRPRİZ DEĞİL"

"Bu bölgedeki deprem sürpriz değil. Kuzey Anadolu fayının Bolu'dan itibaren inen kolları içerisinde Edirne'ye doğru uzanan kollar da var. Bu deprem de böyle fay zonu üzerinde gerçekleşmiştir.

Tabii ki 4'ün üzerindeki her deprem hissedilebilir bir deprem. İnsanlar korkabiliyor. Daha önceki yıllarda da olmuştu. Yani burası 4 ve 4'ün üzeri depremler için uygun bir yer. Bu deprem sürpriz değil. Sadece hissedilmesi daha fazla olmuştur.

"6 CİVARI OLABİLECEK FAY ZONLARI VAR"

4'ün çok üzerinde depremler de olabilir 6 civarı olabilecek fay zonları var. 4.,8'in öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi olduğunu bilme şansımız yok. Bu depremden sonra büyük bir deprem geliyor demek doğru değil.

Burası bir deprem bölgesi. 4,7'den büyük depremler oluşturma kapasitesi var. Zaten bu depremi geçiştirsek bile bundan sonraki depremleri etkileyecektir.

"4,7-4,8 YIKIM OLABİLECEK BİR DEPREM DEĞİL"

Tüm depremler için kentsel dönüşüme ağırlık vermemiz lazım. 5,5 büyüklüğündeki depremlerde binalar hiç hasar görmemesi gerekiyor. Bizim yapı stoğumuzda çok hatalar var.

Bunu geçiştirsek ne olacak ki. Hasarların olmaması için kentsel dönüşüm hızlanmalı. Bizim depremsiz günümüz olmayacak. Çünkü ülkemiz deprem bölgesi. 4,7-4,8 yıkım olabilecek bir deprem değil."