Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem! Evlerde hasar oluştu, peş peşe açıklamalar

Çanakkale'de Bahçeli-Ezine merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 17.39 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İzmir'den de hissedildi. Ezine merkezli depremin ardından bazı evlerin duvarlarında çatlak oluştuğu ortaya çıktı. AFAD ve Kandilli, depreme yönelik verileri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve diğer yetkili isimler depremin ardından peş peşe açıklama yaptı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Çanakkale'de Bahçeli-Ezine merkezli korkutan bir deprem meyana geldi.

ÇANAKKALE 4,7 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 17.39 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 10,23 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremi Bahçeli-Ezine merkezli olarak belirtirken, büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı. Kandilli'ye göre deprem yerin 12,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İzmir'den de hissedildi.

BAZI EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Çanakkale'de meydana gelen 4,7'lik depremin ardından bazı evlerde hasar meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. Depreme ilişkin görüntülerde evlerde oluşan çatlaklar dikkat çekti.

Yaşanan gelişmenin ardından Valilik, AFAD ve yetkililer, hasar tespit çalışmaları başlattı. Öte yandan depreme ilişkin can kaybı yaşanmadı.

KORKUTAN ANLAR KAMERALARDA

Çanakkale'de meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtı. Anbean depremin şiddeti kameralara yansıdı.

Deprem anında bir esnaf sarsıntıyı hissedip soluğu sokakta aldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Ezine'nin yanısıra Çanakkale merkez ve diğer ilçelerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar olmadığı bildirildi.

Çanakkale Valiliği'nin talimatıyla AFAD ekiplerinin Ezine'de araştırma başlattığı öğrenildi. Depremin ardından hayat yeniden normale döndü.

"RABBİM MİLLETİMİZİ HER TÜRLÜ AFETTEN KORUSUN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezine’deki depremin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz."

ÇANAKKALE VALİSİ: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale'de meydana gelen 4,7'lik depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vali Toraman, "Saha taramasında herhangi bir olumsuzluğa tesadüf edilmedi, herhangi bir ihbar alınmadı" ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Çanakkale'de meydana gelen şiddetli depremin ardından şu açıklamada bulundu:

"Şimdiye kadar olumsuz bir durum yok. Korkutan bir deprem oldu. Allah beterinden korusun. Şimdiye kadar bir yıkım ihbarı almadık. Uzun bir deprem olduğunu söyleyemeyiz."