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Çanakkale depremi Büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanı canlı yayında açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çanakkale depremi Büyük Marmara depremini tetikler mi? Deprem uzmanı canlı yayında açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale'de 4.7'lik büyük bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından İstanbul'u etkileyecek büyük Marmara Depremi'ni tetikleyip tetiklemeyeceği merak konusu oldu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün A. Ercan, canlı yayında dikkat çeken açıklamada bulundu.

Çanakkale'de Bahçeli-Ezine merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yaşanan deprem akıllara Marmara'da yaşanması beklenen büyük depremi getirdi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün A. Ercan Çanakkale depreminin İstanbul'u tetikleyecek büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceğini açıkladı.

TGRT Haber'e konuşan Ercan şunları söyledi:

"Deprem, Kuzey Anadolu Fay hattının güney kolu üzerinde oluştu. Gemlik üzerinden Bandırma'ya oradan Erdek ve Edremit Körfez'ine giden bir fay hattı. Bu hattın kuzeyindeki Çan bölgesi deprem üretiyordu ve gergindi. 3-4 ay önce bir deprem oldu. Şimdi güneye doğru kaydı. 4.7'lik bir deprem oldu. Bu büyüklükteki depremler yıkıcı olmaz.

O bölgede Kaz Dağları olması sebebiyle sağlam bir yapısı var.

Yıkımların yüzde 65'i yerden gelen etkenlerden kaynaklanır.

O nedenle belki köy evlerinde taş ve yığma yapılarda baca düşmeleri olabilir. Ama ölümcül olacağını düşünmüyorum.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Depremin olası Büyük İstanbul Depremi ile ilgisi yok. Çünkü bu deprem çok farklı bir fay hattında. İstanbul'da beklenen deprem Kuzey Marmara'da olacak bir deprem. Birbirini tetiklemesi gibi olay söz konusu değil. 

Türkiye'de çok sıcak günler yaşıyoruz. Halk genelde sıcaklıklarla depremi birbirine bağlar. Ancak bununla bir ilgisi yok. Tamamen olması gereken kırık üzerindeki biriken gerginliğin boşalmasıdır."

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DERPEM OLUR MU?

Bundan sonra daha büyük bir deprem olup olmayacağını söylemek zor. 4.7'lik bir deprem bizim için olağan bir deprem. Bunun arkasından daha büyük bir deprem meydana gelir mi? Deneyimlerime göre olacak veya olmayacak demek çok zor. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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