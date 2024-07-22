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Naci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı: En yakın deprem Marmara içinde olacak

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Naci Görür’den Çanakkale depremi uyarısı: En yakın deprem Marmara içinde olacak

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Çanakkale'de meydana gelen 4,7'lik depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Uzmanlar 6 şiddetinde deprem oluşabilecek fay hatlarının bulunduğunu belirtirken, Prof. Dr. Görür'den de "Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" uyarısı geldi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi derinden etkiledi. Depremde bazı evler hasar gördü.

Uzmanlar depremin ardından yaptıkları açıklamada, 6 şiddetinin yaşanabileceği fay hatları olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depreminin ardından şu değerlendirmede bulundu:

"EN YAKIN DEPREM MARMARA İÇİNDE OLACAK"

“Bahçeli-Ezine/Çanakkale'de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç'in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’in orta branjina ait.

Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.”

Düzenleyen:  - Gündem
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