Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalya&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Antalya, Deprem, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD, Kumluca merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesinden paylaştı. İşte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Malatya'da meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Antalya sallandı, AFAD son dakika olarak duyurdu.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 10:14'te  3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kumluca merkezli depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. 

MALATYA VE ADIYAMAN GECE BOYU SALLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilerden Malatya ve Adıyaman'da da gece boyu çok sayıda artçı deprem oldu. Saat 08:17'de Adıyaman Sincik'te 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08:47'de de Malatya sallandı. Doğanşehir merkezli depremin büyüklü 3,3 olarak kayırlara geçti.  

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2024 Paris Olimpiyatlarına ENKA Spor Kulübünden 10 sporcu katılıyor'Zombi kadın' Adana'da korku saldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Zombi kadın' Adana'da korku saldı - Gündem'Zombi kadın' Adana'da korku saldıMİT'ten Irak'ta nokta operasyonu: PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat ve 2 terörist etkisiz - GündemGüvenli kalelerini MİT devirdi!Belediyeler sokak köpeklerini toplama kararına uymazsa ne olacak? Bakan Yumaklı cevapladı - GündemBelediyeler karara uymazsa ne olacak?Selfie çekerken Haliç Metro Köprüsü'nden düşen Nalan Kaya hayatını kaybetti - GündemSelfie çekerken Haliç Metro Köprüsü'nden düşmüştüİstanbul ve Samsun'dan kahreden haber! Kaderleri aynı oldu... - Gündemİstanbul ve Samsun'dan kahreden haber!'Kızıl Milyarder'in mirası kardeşleri birbirine düşürdü! 8 sayfalık mülk listesi ağızları açıkta bıraktı - Gündem'Kızıl Milyarder'in mirası mahkemelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...