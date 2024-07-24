Antalya'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

Son deprem haberi Antalya'dan geldi. AFAD, Kumluca merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesinden paylaştı. İşte son gelişmeler...

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah Malatya'da meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Antalya sallandı, AFAD son dakika olarak duyurdu.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya'da saat 10:14'te 3,3 büyüklüğünde deprem oldu. Kumluca merkezli depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

MALATYA VE ADIYAMAN GECE BOYU SALLANDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilerden Malatya ve Adıyaman'da da gece boyu çok sayıda artçı deprem oldu. Saat 08:17'de Adıyaman Sincik'te 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08:47'de de Malatya sallandı. Doğanşehir merkezli depremin büyüklü 3,3 olarak kayırlara geçti.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.